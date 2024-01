Lee besøkte en byggeplass i Busan da en 67 år gammel mann ba om en autograf, for deretter å knivstikke ham i halsen.

Angriperen ble raskt overmannet, og Lee ble i all hast kjørt til et sykehus i Busan. Deretter ble han overfør til Seoul National University Hospital der han gjennomgikk en to timer lang operasjon.

– Han blir heldigvis frisk igjen, sier Min Seung-kee, kirurgen som utførte operasjonen.

– Det er ingen tegn til skade på arterie, nervene, spiserøret eller luftveiene, sier han.

Lee leder Det demokratiske partiet og var partiets kandidat i presidentvalget i mars 2022. De siste meningsmålingene peker ham ut som en av favorittene foran neste presidentvalg i 2027.

59-åringen har i lengre tid vært etterforsket for korrupsjon, men hevder at anklagene er politisk motiverte og at president Yoon Suk-yeols regjering fører en vendetta mot ham.