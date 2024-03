Virksomheten er et brudd på sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Den 51 år gamle Maxim Martsjenko, som bodde i Hongkong, ledet et nettverk sammen med to uidentifiserte russere. Store mengder mikroelektronikk ble kjøpt opp fra amerikanske distributører på vegne av russiske sluttbrukere, opplyser det amerikanske justisdepartementet.

De elektroniske komponentene er av en type som kan brukes i kikkertsikter på rifler, nattkikkerter og utstyr som registrerer varme fra mennesker.

Martsjenko ble arrestert i september 2023. Han erklære seg torsdag skyldig i tiltalen om smugling og hvitvasking av penger. Straffeutmålingen vil bli kunngjort 29. mai. Hvitvasking kan gi opp til 20 års fengsel, mens smugling har en øvre grense på 10 års fengsel, opplyser departementet.

Matsjenkos dekkselskaper klarte å overføre over 1,6 millioner dollar til USA mellom mai 2022 og august 2023 for å betale for oppkjøpene av de elektroniske komponentene.