Talen skjer kun to drøye uker i forkant av det kommende presidentvalget, hvor Putin er ventet å bli gjenvalgt.

Det er ventet at Putin kommer til å ta for seg status i krigen i Ukraina. Denne måneden er det to år siden landet satte i gang en fullskala-invasjon i Ukraina.

Det knyttes også spenning til om Putin blant annet kommer til å ta opp utviklingen i den moldovske utbryterregionen Transnistria, som nylig ba Russland om beskyttelse. Russisktalende Transnistria, som ligger øst i Moldova langs grensa til Ukraina, har styrt seg selv siden 1990, med støtte fra en russisk såkalt fredsstyrke.

Dette er Putins 19. tale om rikets tilstand.