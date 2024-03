Det opplyser landets innenriksdepartement. 41 prosent tilsvarer rundt 25 av landets 89 millioner innbyggere.

Det er et historisk lavt nivå siden den Islamske revolusjonen i 1979. Ved valget i 2020 var valgdeltakelsen på 42,5 prosent, mens den var på rundt 62 prosent ved valget i 2016.

De konservative kandidatene gikk av med seieren i valget i Iran i helgen. Årets valg ble avholdt mens mange iranere lider under en dyp økonomisk krise som er forsterket av internasjonale sanksjoner.

Den lave valgdeltakelsen kan få politiske følger for Irans system, ifølge avisen Ham Mihan. Den regjeringsvennlige avisa Iran Daily har skrevet at myndighetene bør betrakte det lave oppmøtet som et skremmeskudd. Mange stemmeberettigede avla blanke stemmer, ifølge avisen Etemad.