Det tyske forsvarsdepartementet bekreftet lørdag at en hemmelig samtale i Tysklands flyåpen ble avlyttet.

I samtalen, som ble lekket i sosiale medier av lederen av Russlands statlige kringkaster RT, diskuterer det tyske flyvåpenets offiserer teoretiske muligheter for utplassering av tyske krysserraketter av typen Taurus i Ukraina

Inspektør Ingo Gerhartz i det tyske flyvåpenet var blant dem som deltok i samtalen. Han har ansvar for beredskapen til både personell og materiale i flyvåpenet.

Samtalen skal ha vært en forberedelse til en brifing til Pistorius.

– Dette handler om å bruke dette opptaket til å destabilisere og gjøre oss urolige, sa Pistorius da han kommenterte skandalen for første gang søndag.

– Jeg håper Putin ikke vil lykkes, la han til.

Rapport: Offiserene brukte ukryptert linje

I en rapport sitert av det tyske nyhetsbyrået DPA, heter det at offiserene som ble avlyttet, var sårbare fordi de ikke brukte en kryptert linje til samtalen.

Kilder sier til byrået at diskusjonen ble holdt på Webex, en amerikanskutviklet plattform for nettkonferanser.

– Det er indikasjoner på at det ble brukt et kommunikasjonsmiddel som ikke var tilstrekkelig sikkert med tanke på innholdet som tilsynelatende ble produsert. Dette er et av spørsmålene som blir etterforsket, sier en talsperson for det tyske forsvarsdepartementet til avisa Bild.

Sikkerhetsnivået på spørsmålene som ble tatt opp, er fortsatt under etterforskning.

Myndighetene skal også forsøke å avklare hvorvidt Webex-versjonen som ble brukt, i det hele tatt er autorisert for utveksling av informasjon på det laveste sikkerhetsnivået, heter det i rapporten.

Scholz: Svært alvorlig

Tysklands statsminister Olaf Scholz har lovet en rask granskning etter lekkasjen av samtalen mellom de tyske offiserene. Scholz beskriver saken som svært alvorlig.

I den lekkede samtalen diskuterer det tyske flyvåpenets offiserer teoretiske muligheter for utplassering av tyske krysserraketter av typen Taurus i Ukraina.

Lydopptaket inneholder også en diplomatisk sensitiv referanse til at britene har «noen få folk på bakken» i Ukraina i tilknytning til utplasseringen av britiske Storm Shadow-krysserraketter i landet.