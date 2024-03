Valglokalene åpnet klokken 9 norsk tid, og resultater er ventet noen timer etter at valglokalene stenger klokken 21.

Sosialistpartiet og sentrum-høyre-partiet Sosialdemokratene PSD har vekslet på makten i Portugal i flere tiår, men mye tyder på at mange velgere ønsker et skifte etter mange år med sosialistisk styre og en rekke korrupsjonsskandaler.

Det populistiske partiet Chega (Nok) ligger an til å profittere på skandalene og den politiske misnøyen blant folk, og ser ifølge meningsmålinger ut til å sementere sin plass i Portugals politiske landskap. Det betyr i så fall at nok et høyreekstremt parti har fått økt oppslutning i EU – bare tre måneder før valget til EU-parlamentet i juni.

Nyvalget ble utlyst i november i fjor da statsminister Antonio Costa gikk av i forbindelse med en korrupsjonssak.