Toppmøtet dreier seg først og fremst om to ting: Skal EU åpne døra for Ukraina og starte medlemskapsforhandlinger? Og skal EU sette av 50 milliarder til Ukraina i sitt nye langtidsbudsjett?

Ungarn er imot begge deler, de andre EU-landene er for. Dermed står det 26 mot 1.

Ingen nye signaler

Men den ene stemmen er avgjørende. Begge vedtakene krever nemlig enstemmighet.

De siste dagene har det vært en reell nervøsitet å spore i Brussel. Uansett hva slags press ulike EU-ledere har lagt på Ungarns statsminister Viktor Orban, har han nektet å bøye av.

På vei inn til toppmøtet torsdag ga han ingen nye signaler.

– Tre av sju forutsetninger for medlemskap er ikke oppfylt av Ukraina. Derfor er det ingen grunn til å starte forhandlinger nå. Vi må komme tilbake til saken senere, sa han til flokken av journalister.

Det knytter seg også spenning til om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil dukke opp på toppmøtet.

Zelenskyj var onsdag i Norge, bare en kort flytur unna Brussel.

Ripe i lakken

Dersom EU ikke lykkes med å oppnå enighet om Ukraina, vil det være en alvorlig ripe i lakken for unionen – og en alvorlig sprekk i samholdet overfor Ukraina.

EU har lovet å stå last og brast med Ukraina så lenge krigen varer.

– Jeg jobber både dag og natt for at vi skal kunne få et positivt vedtak. Det er sant at dette er et vanskelig toppmøte, men jeg gir ikke opp, sa EU-president Charles Michel da han innledet toppmøtet med et eget møte for Vest-Balkan onsdag kveld.

– Jeg er ikke så optimistisk, erkjente Estlands statsminister Kaja Kallas på vei inn til samme møte.

Kaldt vann i blodet

EU-kommisjonen frigjorde onsdag drøyt 10 milliarder euro til Ungarn som har vært holdt tilbake på grunn av korrupsjon og mangler i det ungarske rettssystemet.

Håpet har vært at dette skal bidra til å blidgjøre Orban.

Men også her heller han kaldt vann i blodet på sine kolleger i EU.

– Penger til Ukraina på kort sikt ligger allerede i budsjettet. Hvis vi skal gi langsiktig bistand til Ukraina, må det skje utenfor budsjettet, slo han fast fra den røde løperen.