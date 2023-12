Folkeavstemningen anses som et viktig steg mot fremtidige valg og en tilbakeføring til sivilt styre slik militærjuntaen lovet for over to år siden.

Deler av opposisjonen og sivilsamfunnet ber imidlertid om at folk boikotter avstemningen, som de mener kun er utlyst for å bane vei for at den sittende overgangspresidenten, general Mahamat Idriss Déby Itno, kan bli formelt valgt.