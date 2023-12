Uttalelsen ble gitt på vei inn til dag to av EU-toppmøtet i Brussel. Fredag er det krigen mellom Israel og Hamas som står øverst på dagsordenen.

Krigen er nå inne i sin tredje måned, og situasjonen på Gazastripen blir stadig verre. Nesten 19.000 mennesker er drept, hvorav de fleste er kvinner og barn, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Torsdag var det Ukraina som sto i fokus på EU-toppmøtet. Da ble det klart at EU starter medlemskapssamtaler med landet, men at en støttepakke på 50 milliarder euro, eller rundt 577 milliarder kroner, til Ukraina utsettes. Årsaken var at Ungarn la ned veto.