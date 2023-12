Mexicos president Andrés Manuel López Obrador møtte i romjulen den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken i Mexico by. Der ble de enige om å holde broer og andre grensepasseringer åpne, samt å jobbe for å normalisere situasjonen på grensa.

Innenriksminister Alejandro Mayorkas var også del av den amerikanske delegasjonen. Flere store grenseoverganger har vært stengt en periode grunnet et høyt antall flyktninger og migranter. Det hvite hus har over lengre tid bedt om at Mexico gjør mer for å hindre at migranter tar seg ulovlig til USA.

Teltleir ødelagt

Samtidig som samtalene fant sted har mexicansk grensepoliti ryddet en flyktningleir nær elven Rio Grande, på grensen mellom Mexico og den amerikanske delstaten Texas. Myndighetene brukte bulldoser til å rydde leiren for telt. Leiren ble satt opp i 2022 og skal på et tidspunkt ha huset så mange som 1500 migranter.

Lokale mexicanske myndigheter sier at de kun ryddet tomme telt. Men en honduransk flyktning nyhetsbyrået AP har snakket med, sier at flere av de 200 gjenværende migrantene ble tvangsflyttet fra leiren.

– Man måtte løpe for livet for å unngå å havne i en ulykke, sier han.

På vei nordover til fots

Da López Obrador møtte pressen etter møtet med Blinken, sa han at åpningen av grensebroer allerede var i gang. Han sa også at møtet var «direkte» på grunn av den alvorlige situasjonen.

Den siste tiden har en såkalt karavane med flyktninger vært på vei mot grensa mellom de to landene. Karavanen skal bestå av så mye som 1600 migranter og flyktninger som er på vei nordover til fots.