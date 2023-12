- Det er ikke lagd av menneskeheten, det er Moder jord selv, sier koreanske Leo Kill og legger til at det er derfor man føler seg så liten. Man kan ikke gjøre noe.

Etter flere måneder med små og mellomstore jordskjelv kom utbruddet sent mandag kveld. En sprekk på fire kilometer åpnet seg, og oransjefarget lava sprutet til værs.

Meteorologer og forskere sier at alt tyder på at utbruddet ikke utgjør noen fare for fiskerlandsbyen Grindavik tre kilometer lenger sør, og utbruddet har allerede avtatt en god del siden mandag.

Vulkanologen Helga Torfadottir ved Islands universitet sier at det er for tidlig å si hvor lenge utbruddet varer, men at det synes å ha stabilisert seg.

- Akkurat til jul. Forhåpentlig holder det seg sånn, eller stopper. Fordi dette kunne rammet noe infrastruktur, sier hun.