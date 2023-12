De to ble tirsdag dømt i en domstol i Hamburg i Nord-Tyskland, der 29-åringen bor, ifølge NDR. Han ble dømt til fire år og ni måneder i fengsel for å ha planlagt et islamistisk motivert bombeattentat mot en kirke i Sverige, samt for terrorfinansiering.

Den fem år yngre broren fikk en betinget dom for medvirkning til terrorfinansiering. Han skal ikke ha kjent til verken at en kirke var utpekt som mål eller andre detaljer.

Brødrene ble pågrepet i ulike aksjoner i Hamburg og i delstaten Bayern i slutten av april og i mai. De har vært varetektsfengslet siden.