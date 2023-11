I uttalelse takket Gou sine støttespillere for deres entusiasme og lovte å jobbe hardt for å oppnå «fred over Taiwanstredet».

Gou kunngjorde i august at han ville bli president på Taiwan. Han sa den gang at han ønsket å forene opposisjonen og sikre at øya ikke blir «den neste Ukraina». Han har beskyldt det regjerende demokratiske progressive partiet (DPP) for å dytte øystaten til randen av krig ved å vekke et fiendtlig sinnelag hos Kina, som mener Taiwan tilhører dem.

Gou, som trakk seg som sjef for Foxconn i 2019, måtte samlet rundt 300.000 underskrifter fra velgere innen 2. november for å kvalifisere seg som en uavhengig kandidat, ifølge valgbestemmelsene.

Ifølge Taiwans valgkommisjon klarte Gou å samle inn over 900.000 gyldige underskrifter. Han har nå frist til neste fredag med å formelt melde sitt kandidatur.