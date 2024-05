– Det kan bli en nedslakting av sivile, og et utrolig hardt slag mot humanitære operasjoner på hele Gazastripen, fordi styringen først og fremst skjer fra Rafah, sier OCHAs talsmann Jens Lærke på en pressekonferanse i Genève torsdag.

Han understreker at hjelpeoperasjonene som drives fra Rafah, inkluderer helseklinikker, sentraler for matdistribusjon og sentre for underernærte barn.

En representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) sa på den samme pressekonferansen at det allerede er laget en plan for hva som må gjøres hvis israelske styrker rykker inn. Den går blant annet ut på å opprette feltsykehus, men det vil ikke være nok til å hindre en betydelig økning i antall døde.

Frykter at grensen blir stengt

– Jeg ønsker virkelig å si at denne planen kun er et plaster. Det vil overhodet ikke hindre den betydelige økningen i dødelighet og sykdomstilfeller som vi venter som følge av en militæroperasjon, sier Rik Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske områdene.

Han sier også at han er enormt bekymret for at grenseovergangen mellom Rafah og Egypt kan bli stengt i forbindelse med en bakkeinvasjon. Den blir nå brukt til å bringe inn medisinske forsyninger til Gaza.

Ingen beskyttelse

Rafah ligger helt sør på Gazastripen og huser nå om lag 1 million palestinere som er fordrevet fra andre deler av Gaza. De bor tett i tett, mange av dem i telt, og har ingen mulighet til å beskytte seg mot en israelsk bakkeoperasjon og eventuelle gatekamper. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gang på gang sagt at han er fast bestemt på å gjennomføre en bakkeinvasjon i Rafah for å nå Israels mål om å «knuse Hamas».

Så sent som tirsdag sa han at en Rafah-operasjon kommer til å bli gjennomført uansett våpenhvile eller ei.

Også USA er blant dem som har advart Israel mot å gjennomføre en slik operasjon på grunn av de store lidelsene det vil påføre den palestinske sivilbefolkningen.