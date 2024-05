Talsperson Matthew Miller i USAs utenriksdepartement sier at USA ikke vil ha noen til stede, og at amerikanerne ikke anser det siste valget i landet som fritt eller rettferdig.

Også Storbritannia og Canada har sagt at de ikke vil være til stede ved seremonien, som avholdes dagen etter at Russland kunngjorde at de vil gjennomføre nye atomøvelser.

Putin ble utpekt som suveren valgvinner i mars, kun uker etter at hans mest framtredende motstander Aleksej Navalnyj døde i fengsel. Vestlige land har omtalt valget, der Putin stilte uten reelle motkandidater, som ufritt og udemokratisk.

Ukraina ser ingen grunn til å anerkjenne Putin som en demokratisk valgt president, skriver landets utenriksdepartement i en uttalelse. Tirsdagens seremoni har som formål å skape «en illusjon av lovlighet for den nesten livslange perioden ved makten for en person som har gjort Russland om til en krigsstat og det styrende regimet til et diktatur», skriver departementet.

Kreml har opplyst at lederne for alle utenlandske diplomatiske utsendinger i landet er invitert. En EU-talsperson opplyser til Reuters at unionens Russland-ambassadør ikke vil delta, mens en europeisk diplomat sier til samme nyhetsbyrå at 20 medlemsland boikotter seremonien, men at sju andre ventes å sende representanter.

I tillegg til Frankrike ventes også Ungarn og Slovakia å delta. De baltiske landene har ikke lenger utsendinger i Russland og vil ikke være representert.