Arizonas guvernør, demokraten Katie Hobbs, har lovet å gi sin formelle godkjenning dersom begge kamrene i delstatsforsamlingen går inn for å fjerne abortforbudet.

Etter at USAs høyesterett for snart to år siden skrotet høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade og fjernet retten til abort, innførte en rekke delstater med konservativ ledelse strenge abortregler.

I Arizona bestemte delstatens øverste domstol i april at det 160 år gamle abortforbudet skulle vekkes til live igjen med mindre de folkevalgte grep inn.

Selv om demokratene skulle lykkes i å få opphevet forbudet, vil det fortsatt være begrensninger. I 2022 fikk republikanerne i delstaten gjennom en lov som forbyr abort etter 15. svangerskapsuke.

Parallelt med kampen mot 1864-loven, jobber demokratene om å få til en folkeavstemning i november om å gjenopprette abortrettigheter i delstaten.