FNs mineryddingsprogram (UNMAS) anslår at 37 millioner tonn med bygningsrester må ryddes bort når krigen i Gaza en dag er over.

Med 100 lastebiler i kontinuerlig drift vil det ta 14 år, anslår Pehr Lodhammar i UNMAS.

Arbeidet vil bli svært krevende ettersom det i ruinene også skjuler seg et ukjent antall ueksploderte bomber, raketter og andre sprengladninger, sier han til Reuters.

– Vi vet at minst 10 prosent av de eksplosive våpnene som benyttes ikke fungerer og blir liggende ueksplodert, sier Lodhammar.

Overgår alt

Bare i løpet av krigens to første uker i oktober slapp Israel 29.000 tonn med eksplosiver over Gaza, og av disse var 90 prosent satellittstyrte bomber på 450 eller 900 kilo.

De over 900 kilo store Mark-84 bomber etterlater 10–12 meter dype kratre og sprer dødelige splinter over 350 meter unna, ifølge Marc Garlasco som har etterforsket krigsforbrytelser for FN.

Israelske kampfly, droner, artillerikanoner, stridsvogner og pansrede bulldosere forårsaket de tre første månedene av krigen mer ødeleggelse enn det man ble vitne til i Aleppo i Syria i årene 2012 til 2016 og i Mariupol i Ukraina i 2022.

Proporsjonalt sett overgår bombingen av Gaza også de alliertes bombing av Tyskland under andre verdenskrig, mener eksperter.

Den amerikanske militærhistorikeren Robert Pape påpekte ved årsskiftet at mellom 40 og 50 prosent av all bebyggelse i et 50-talls tyske byer ble ødelagt i allierte angrep i årene 1942 til 1945.

På Gazastripen er nå minst 60 prosent av alle bolighus og 80 prosent av alle andre bygg helt eller delvis ødelagt, ifølge FN.

Vil ta tiår

Dersom den økonomiske veksten i Gaza etter krigen blir slik den var i årene 2007 til 2022, vil det ta nesten 70 år før økonomien er den samme som før krigen, har FNs hovedorgan for handels-, investerings- og utviklingsspørsmål (UNCTAD) regnet ut.

– Først i 2092 vil Gaza være tilbake på 2022-nivå, og heller ikke da var Gaza noe godt sted å leve, konstaterte FN-økonomen Rami Alazzeh i januar.

Skulle den årlige veksten mot formodning bli på 10 prosent, vil Gaza likevel først i 2035 være tilbake på samme nivå som før Israel innførte full blokade av området i 2006, går det fram av en UNCTAD-rapport.