Sergej Mingazov sitter nå varetektsfengslet i Khabarovsk lengst øst i Russland, opplyser advokaten hans, Konstantin Bubon. Han har ikke lykkes med å komme i kontakt med sin klient.

Ifølge Bubon risikerer Mingazov opptil ti års fengsel for å ha delt rapporter «om hendelsene i Butsja» på Telegram.

Russiske styrker rykket rett etter invasjonen av Ukraina inn i Kyiv-forstaden Butsja. Da de senere trakk seg ut, ble det funnet et stort antall drepte der.

Ifølge ukrainske myndigheter ble over 400 sivile drept av de russiske soldatene i Butsja. FNs høykommissær for menneskerettigheter har fastslått at minst 73 sivile ble utsatt for summariske henrettelser der.