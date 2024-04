Den tidligere lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ble kastet da demokratene sluttet seg sammen med åtte republikanerne og stemte for et mistillitsforslag.

Johnson har fått sterk kritikk fra enkelte republikanske representanter etter at han tok en hjelpepakke til USAs allierte på 95 milliarder dollar opp til behandling. Bistand til Ukraina utgjorde største delen av beløpet.

Hvis demokratene slutter seg til et mistillitsforslag, trengs det bare støtte fra en håndfull republikanere for å kaste Johnson. Ledende demokrater avviser imidlertid at det er aktuelt.

– I øyeblikket, nå som vårt arbeid for den nasjonale sikkerheten er fullført, er tiden kommet for å avslutte dette kapittelet med uthaling fra Putin-støttende republikanere, heter det i en uttalelse fra de tre ledende demokratene i forsamlingen, Hakeem Jeffries, Katherine Clark og Pete Aguilar.

De sier at et forsøk fra den republikanske representanten Marjorie Taylor Greene på å få Johnson kastet ikke vil lykkes.