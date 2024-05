Swinney tar over lederrollen fra Humza Yousaf, som trakk seg i forrige uke etter litt mer enn et år som Skottlands førsteminister og leder av partiet.

Yousaf trakk seg etter at regjeringssamarbeidet mellom SNP og De grønne falt fra hverandre. Den skotske regjeringen overlevde likevel mistillitsforslaget som ble reist mot dem.

Swinney tar over en vanskelig politisk arv. Tidligere SNP-leder Nicola Sturgeon, som ledet partiet i åtte år, er involvert i en korrupsjonsskandale, og det innenrikspolitiske landskapet i Skottland er svært krevende.

SNP leder en mindretallsregjering i det skotske parlamentet. Dermed vil Swinney trenge støtte fra et annet parti for å danne en regjeringskoalisjon eller for å vedta lovverk.

Problemene i SNP har gitt opposisjonspartiet Labour, som for første gang på mer enn et tiår er foran eller likt med SNP på målinger, håp om at de kan ta tilbake skotske valgkretser og vinne flertall i Parlamentet i det britiske valget senere i år.