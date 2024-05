Fem personer er pågrepet i en razzia i den østlige Alicante-provinsen, opplyste Antonio Martinez Duarte torsdag. Han er sjef for enheten som jobber med å avdekke narkotikasmugling og organisert kriminalitet.

– Dette er det største partiet som noen gang er tatt i Spania og det nest største i Europa. Blant de pågrepne er en mexicansk statsborger med tilknytning til Sinaloa-kartellet, sa Duarte.

Han oppga ikke mannens navn, men sa at han var ansvarlig for å ta imot forsendelsen på spansk jord og distribuere den videre i Europa. Spansk politi sier det har avdekket et stort Sinaloa-nettverk som har forsynt Europa med ulovlige stoffer.

Sinaloa-kartellet er et av Mexicos eldste, største og mest brutale. Det har store forgreninger innad i Mexico og utøver stor innflytelse, til toss for at grunnleggeren, Joaquin «El Chapo» Guzman, og hans sønn er blitt pågrepet og utlevert til USA, der de nå soner lange fengselsstraffer.

Under operasjonen i Alicante pågrep politiet også tre spanske statsborgere og en rumener. Fem biler, et våpen, mye kontanter og masse dokumenter ble beslaglagt.

Selv om Spania er en innfallsport til Europa for smuget narkotika, er det sjelden det blir beslaglagt store partiet med syntetisk narkotika. Det meste av smuglertrafikken gjelder cannabis og kokain.