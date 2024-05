– Alle snakker om hvordan han saksøker folk hele tiden, men ingen snakker om hvor lav suksessrate han har, sier Ali Abbasi.

«The Apprentice» beskrives som en slags opprinnelseshistorie om hva – eller hvem – som gjorde den unge, ambisiøse, men naive eiendomsspekulanten Donald Trump anno 1970- og 80-tallet til den «oransje trusselen» som nekter å forsvinne.

– Vil bli overrasket

Filmen, med manus skrevet av journalisten Gabriel Sherman, var kontroversiell allerede før verdenspremieren i Cannes mandag.

Ekspresidenten har reagert sterkt på filmen, som blant annet inneholder en scene der han voldtar sin første kone Ivana, etter at hun latterliggjorde ham for å være tjukk og skallet. Men Ali Abbasi tror Trump ville blitt overrasket over filmen dersom han først faktisk hadde sett den.

– Jeg tror ikke han verken ville like den eller mislike den. Jeg skulle gjerne møtt ham, vi kunne sett filmen sammen og så snakket om den, sier filmskaperen.

Valget blir PR

Trumps kommunikasjonssjef Steven Cheung sier til AFP at Trump akter å gå til sak på grunn av «de åpenlyst falske påstandene fra disse liksom-filmskaperne».

– Dette søppelet er ren fiksjon som sensasjonaliserer løgner som for lengst er avkreftet, lyder det i uttalelsen fra Cheung.

Det er ikke offentliggjort noen distributør eller premieredato for «The Apprentice» i USA. Men Ali Abbasi sier han håper den kan bli kinovist i USA til høsten – før presidentvalget 5. november, der Trump håper på å bli valgt.

– Det blir som en PR-event for oss med USA-valget, så vi er veldig fornøyd med å ha premiere da.

Cohns tre regler

«The Apprentice» deltar i hovedkonkurransen om Gullpalmen under Cannes-festivalen. Sebastian Stan spiller den unge Trump, mens Jeremy Strong gjør rollen som advokaten Roy Cohn. Begge får strålende anmeldelser for sine respektive tolkninger.

Cohn beskrives som en iskald manipulator, som lærer opp Trump til å bli like hensynsløs som seg selv. Han har tre regler, framkommer det i filmen:

1. Angrip, angrip, angrip. 2. Aldri innrøm noe, benekt alt. 3. Si at du har funnet og innrøm aldri at du har tapt.

Folkefiende-begrepet

Jeremy Strong, som mange husker fra «Succession», spiller for tiden i en Broadway-oppsetning av Ibsens «En folkefiende», og kan derfor ikke være til stede i Cannes.

I stedet sendte han en melding til Ali Abassi, som leste den høyt for pressen. Der påpeker Strong hvordan begrepet «folkefiende» ble brukt av Stalin og Mussolini – og nå av Trump, når ekspresidenten angriper den frie pressen.

Ikke bare om Trump

Selv mener Ali Abassi likevel ikke at «The Apprentice» bare handler om Trump.

– Filmen handler om et system og hvordan det fungerer. Cohn var ekspert på å utnytte det. Det sies at USA er inndelt i demokrater og republikanere. Det er en fantasi. USA er inndelt i dem som vinner og dem som taper, sier den uredde regissøren, opprinnelig fra Iran.

Men han flyttet til Sverige, før han gikk filmskole i Danmark, og derfor gjør begge land gjerne krav på ham i takt med suksessen for filmer som nå senest «Holy Spider».