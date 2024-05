Ifølge den israelske kilden besøkte Burns den israelske statsministeren i Jerusalem, men noe offisielt referat fra samtalen mellom dem foreligger ikke.

– De to diskuterte muligheten for at Israel setter operasjonen i Rafah på pause i bytte mot løslatelse av gisler, sier en israelsk kilde som vil være anonym.

Israelske bakkestyrker tok natt til tirsdag kontroll over grenseovergangen fra Egypt til Rafah på palestinsk side, og Gazastripen er dermed helt avskåret fra omverdenen.

Bakkeinvasjonen av Rafah kom etter at Hamas opplyste at de hadde godtatt et forslag til våpenhvile utarbeidet av Egypt og Qatar. Israel avviste imidlertid forslaget og sa at det ikke var i tråd med det man tidligere var blitt enige om.

Onsdag fortsatte samtalene om våpenhvile og fangeutveksling i Kairo, der «alle parter» ifølge egyptiske medier var representert.

– Samtalene fortsetter. En grundig vurdering av de to partenes posisjoner tyder på at de bør være i stand til å bli enige, og vi kommer til å fortsette å støtte den prosessen, sa president Joe Bidens talsperson Karine Jean-Pierre.