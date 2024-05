Byene Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna og Striletsjna ligger i Ukrainas Kharkiv-region på grensen til Russland, og er ifølge Russlands forsvarsdepartement under russisk kontroll.

Disse er en del av hva ukrainske journalister beskriver som en gråsone på grensen mellom Ukraina og Russland.

Videre skriver de at russiske tropper også har inntatt byen Keramik, øst i Donetsk-regionen. Her har russiske styrker gjort sakte, men jevne fremskritt de siste månedene.

Over 1700 på flukt

Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov opplyste tidligere lørdag at 1775 personer har blitt evakuert fra ulike deler av fylket. Minst tre personer er drept i artilleri- og luftangrep i mer enn 30 forskjellige byer i Kharkiv fylke.

AFP skriver at mennesker ankommer et evakueringsområde utenfor Kharkiv by i varebiler. Med seg har de så mange reisevesker som de klarte å få med seg.

Mange av de evakuerte er eldre, og de får tilsyn av helsepersonell og blir tildelt mat i telt.

Angrep i Luhansk

Et luftangrep i den russisk-okkuperte Luhansk-regionen har også forårsaket at et oljedepot tok fyr. Angrepet etterlot seg fire døde og åtte sårede.

Russiske militærbloggere har kommentert at angrepet kan markere starten på et russisk forsøk på å lage en «buffersone», som president Vladimir Putin tidligere har lovet å opprette.