Den 66 år gamle filmstjernen ble angrepet onsdag formiddag på en gate på Manhattan. Han ble sendt til et sykehus i nærheten med hevelse og blødning fra det venstre øyet.

– Steve Buscemi er enda et offer for tilfeldig vold i byen. Han er ok og takker for alle ønskene om god bedring, står det i en uttalelse fra en talsperson for skuespilleren.

Saken var først omtalt av New York Post. Politiet i den amerikanske storbyen sendte ut en uttalelse om saken onsdag, men uten å navngi noen. Søndag bekreftet en representant for Buscemi at det var han som var det uidentifiserte offeret i politiets melding.

New York-politiet hadde søndag ennå ikke pågrepet noen i saken, som er under etterforskning.

31. mars ble Buscemis kollega fra TV-serien «Boardwalk Empire», Michael Stuhlbarg, slått i nakken med en stein idet han gikk gjennom Central Park på Manhattan. Stuhlbarg løp selv etter angriperen, som så ble pågrepet av politi utenfor parken.