Ukrainsk sikkerhetstjeneste (SBU) avdekket nylig det de hevder å være en russisk attentatplan mot Zelenskyj og flere andre ukrainske ledere.

To medlemmer av livvaktstyrken er pågrepet, anklaget for å være tilknyttet den russiske etterretningstjenesten FSB og for å ha spilt sentrale roller i attentatplanen.

Ifølge SBU skulle de to verve noen som skulle bortføre og drepe den ukrainske presidenten.

Gave til Putin

Attentatet på Zelenskyj skulle ifølge SBU være «en gave» til Vladimir Putin i anledning at han tirsdag ble gjeninnsatt for seks nye år som russisk president.

– SBU har avverget FSBs plan om å eliminere Ukrainas president og andre representanter for det øverste militære og politiske lederskap, heter det i en kunngjøring fra sikkerhetstjenesten.

Sparket leder

Torsdag sparket Zelenskyj livvakttjenestens sjef Serhiy Rud, og noen etterfølger er foreløpig ikke utpekt.

Det er ikke første gang Ukraina anklager Russland for å stå bak attentatplaner mot Zelenskyj. Alt i 2022 hevdet den ukrainske presidenten at det var avdekket ti slike planer.

Putins talsmann Dmitrij Peskov ville onsdag ikke kommentere opplysningene om den siste angivelige attentatplanen mot Zelenskyj.