Professor og hudkreftlege Richard Scolyer (57) ble diagnostisert med glioblastom i begynnelsen av juni i fjor etter et epilepsianfall. Den aggressive hjernekreften har svært lav overlevelsesprosent.

Australske Scolyer og kollega Georgina Long er anerkjent globalt for arbeidet for behandlingen av melanom (føflekkreft), skriver ABC News.

Da Scolyer fikk hjernekreft, valgte han å bli den første i verden til å prøve ut en ny type behandling, basert på metodene de to har jobbet med mot føflekkreft.

Professor Long gikk for en 12 dager, unik immunterapi tilpasset Scolyers hjernesvulst, før så mye som mulig av svulsten ble operert bort. Deretter gjennomgikk han strålebehandling, og har siden stått på en blanding av immunterapi og en personlig tilpasset vaksine.

I snitt tar det seks måneder før kreften av denne typen kommer tilbake etter operasjon. Tirsdag la Scolyer ut melding på Instagram , etter MR-skanning av hjernen over ti måneder etter kirurgien.

– Jeg fant ut i går at det fortsatt ikke er tegn til at den [kreften] er tilbake. Jeg kunne ikke vært lykkeligere, skriver han.

Hyllet med pris

Scolyer sier det har vært skummelt å være «forsøkskanin» for den nye metoden, når det egentlig er anbefalt å operere hjernesvulst så fort som mulig. Medisinske og vitenskapelige myndigheter var i utgangspunktet skeptiske til en helt ny tilnærming til kreften, men ga klarsignal.

Scolyer og professor Long er nylig hedret i hjemlandet som «Årets australiere 2024» for arbeidet med behandling av føflekkreft, som hjernekreftbehandlingen ble basert på.

Nå står nye utfordringer foran dem: Professor Long opplyser at en vitenskapelig artikkel om Scolyers behandlingsregime er under fagfellevurdering.

– Som forsker og kliniker er det et absolutt behov for å sørge for at du gjør ting riktig og deler den informasjonen på en fagfellevurdert og standardisert måte, sier hun.

Håper på endring

– Verden kan se på det, kan diskutere det, kan kritisere det, kan elske deler av det, sier Long om artikkelen som er skrevet.

Hun sier de ønsker å endre dagens standardbehandling av kreftformen, som er kirurgi, cellegift og stråling.

– Men for å endre det, må vi vise at dette faktisk fungerer for et større antall mennesker, sier hun.

Uten å anslå når arbeidet kan komme i gang, sier hun at de håper å starte med kliniske studier av tilpasset behandling for aggressiv hjernekreft, i kjølvannet av de «fantastiske» resultatene for Richard Scolyer.

Scolyer selv sier han på ingen måte ser på seg selv som kurert og at han har akseptert at kreften mest sannsynlig vil komme tilbake på et eller annet tidspunkt. Inntil da er planen å leve som best han kan, med behandlingen og de bivirkningene den tross alt gir.

– Jeg kan løpe og gjøre tingene jeg elsker å gjøre og tilbringe tid med familien, sier han.

– Jeg prøver å nyte livet, som jeg vil oppfordre alle mennesker til å gjøre: få mest mulig ut av livet ditt. Du vet aldri hva som venter rundt hjørnet.