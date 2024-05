De to bøtene ligger på totalt 1,2 millioner euro. Nederlands forbrukertilsyn (ACM) mener at mindreårige kan ha opplevd press til å gjennomføre kjøp i spillet.

Fraser som «Kjøp nå» blir av ACM ansett som en ulovlig og aggressiv markedsføringsstrategi.

Bot nummer to mottar Epic Games på grunn av nedtellinger som både skal ha vært misvisende og villedende og ha presset barn til å gjennomføre transaksjoner før «tilbudet» forsvant.

– De utnyttet barns svakhet og presset dem til å kjøpe, sier ACM-styremedlem Cateautje Hijmans van den Bergh.

Epic Games har anket avgjørelsen. De mener en endring vil gi en dårligere spillopplevelse.

Likevel gjennomfører de endringer for å blidgjøre ACM.

– Samtidig som anken er under behandling, vil ikke spillere under 18 år i Nederland ha anledning til å handle elementer som er tilgjengelig i under 48 timer, skriver Epic Games i en uttalelse.

Endringene skjer den 24. mai, før det nederlandske forbrukertilsynets frist den 10. juni.