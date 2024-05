Democratic Alliance (DA), det største opposisjonspartiet, var søndag samlet til et valgkampmøte i byen Benoni like utenfor Johannesburg. Møtet fant sted på en stadion med plass til 20.000 mennesker.

– Vi kommer ikke med tomme løfter. Vi viser til konkrete fakta, og faktaene er ubestridte, sa partileder John Steenhuisen fra talerstolen.

– I dag lider folket av ubegripelig fattigdom, arbeidsledighet og kriminalitet. Disse katastrofene er ikke uunngåelige, men de er skapt av ANC.

ANC, partiet som Nelson Mandela brakte til makten i Sør-Afrika i 1994, har i senere år lidd av korrupsjonsskandaler og ikke klart å få bukt med den store arbeidsledigheten.

Onsdagens valg kan ende med at ANC for første gang på 30 år mister sitt rene flertall i nasjonalforsamlingen.

– På onsdag skal ANC tape flertallet som de har misbrukt i flere tiår. På onsdag avsluttes historiens ANC-kapittel, sier DA-lederen.

Meningsmålinger tyder på at ANC fortsatt kan få en oppslutning på over 40 prosent, men historisk sett er dette rekordlavt. For første gang siden apartheid ble avskaffet, vil det trolig måtte samarbeide med andre partier.

DA håper å samle en koalisjon av mindre partier og dermed ta over makten i Sør-Afrika.