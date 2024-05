– Situasjonen er under kontroll og motangrep er i gang, sier den ukrainske hæren i en uttalelse fredag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var fredag på besøk i Kharkiv for å diskutere slaget om Vovtsjansk, en by like ved grensa.

Samtidig advarer de om en turbulent situasjon i Donbas-området.