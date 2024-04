NRK viser en pressekonferanse med Eide og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Vi har et veldig tett samarbeid, og jeg er glad for at Norge er blant de største bidragsyterne til Ukraina i krigen. Men jeg vil være den første til å si at ingen av oss gjør nok, sier Eide.

Han understreker behovet for å trappe opp innsatsen, og at det må tenkes mer strategisk for at Ukraina skal kunne klare å forsvare seg mot Russland.

– Dette er viktig for Ukraina, men det er også viktig for Norge og alle andre demokratiske land i Europa og resten av verden.

Luftvern

Eide sier at Norge er smertelig klar over at Ukraina trenger mer utstyr, og at luftvern står øverst på dagsordenen. På listen står blant annet norske NASAMS-systemer til det ukrainske luftforsvaret, et system Eide sier Norge er i gang med å trappe opp produksjonen av.

Han sier også at flere land har gått sammen for å se på mulighetene for å gjøre mer av det amerikanske luftvernsystemet Patriot tilgjengelig for Ukraina.

– Luftvern er viktig for forsvare økonomien, energisystemer, byer og befolkningen. Man vinner ikke krigen med luftvernsystemer, men det er svært viktig.

– Står sammen

Eide sier han er glad for at Norge og flere land deltar i et program for å gi oppgraderte F-16-kampfly til Ukraina.

– Vi er virkelig med dere. Vi gjør det klart at ikke bare står vi sammen med dere så lenge det trengs, men også fram til det utfallet dere ønsker, altså til krigen er vunnet og Russland er ute av landet deres, sier Eide.