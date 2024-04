Hendelsen som ødela ledningen er fortsatt under etterforskning av finsk politi. Finsk politi har tidligere bekreftet at et anker tilhørende et kinesisk skip ble funnet i nærheten av ledningen.

Spørsmålet i etterforskningen har dreid seg om hvorvidt dette skjedde ved et uhell, eller om det er snakk om dårlig sjømannskap.

– Jeg kan bekrefte at Balticconnector nå er i normal drift, sier Gasgrid-sjef Janne Grönlund.

Allerede mandag vil 60 gigawatt-timer med gass bli fraktet fra Finland til Estland.