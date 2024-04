Det opplyser nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria som Israel antas å stå bak.

Sistnevnte har imidlertid ikke kommentert angrepet, som fant sted i starten av april.

Tidligere lørdag bordet Iran ifølge statlige medier et konteinerskip i nærheten av Hormuzstredet. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna viser til at skipet kan knyttes til den israelske milliardæren Eyal Ofer, og dermed har israelske interesser.

Ifølge AFP sier Det hvite hus i en uttalelse at Iran må løslate skipet umiddelbart.