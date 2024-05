Den britiske regjeringen har sagt at den ikke kan utelukke at statlige aktører var involvert i angrepet, men den har ikke villet peke på en enkeltstat. Sky News har pekt på Kina.

– Jeg kan imidlertid bekrefte til Underhuset at vi har indikasjoner på at dette var gjerningene til en fiendtlig aktør, og at vi ikke kan utelukke at en stat var involvert, sa forsvarsminister Grant Shapps til de folkevalgte tirsdag.

De konservatives tidligere partileder Iain Duncan Smith er blant dem som ber om straffetiltak. Leder Alicia Kearns for utenrikskomiteen i Parlamentet ber regjeringen om å «få utenriksdepartementet til å endre vår holdning» overfor Kina.

Shapps har erkjent at Kina har stått bak tidligere dataangrep, blant dem på britenes valgkommisjon, men tirsdag sa han at han «rett og slett ikke er i stand til» å slå fast hvem som står bak angrepet.

– Jeg vil understreke at vi, selv om vi ser at en fiendtlig aktør er involvert, ikke har gjort en fullstendig kobling til en stat ennå, sa Shapps.

Undersøkelser av saken har vist at opptil 272.000 personer i forsvaret kan ha blitt rammet av datainnbruddet. Bankopplysninger til folk som tjenestegjør i det britiske forsvaret, og deres identitet, kan ha blitt kompromittert.