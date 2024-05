Fredag ble den sosialdemokratiske politikeren Matthias Ecke mishandlet og slått bevisstløs da han var i ferd med å henge opp valgplakater i Dresden.

Ecke topper partiet SPDs liste til EU-valget i delstaten Sachsen. Tilstanden hans er fortsatt alvorlig.

En antatt høyreekstrem 17-åring er pågrepet, mens flere andre er etterlyst, mistenkt for å stå bak mishandlingen som er ett av mange eksempler på trusler og angrep fra personer på ytre høyre fløy de seneste ukene.

– Direkte trussel

For en drøy uke siden ble bilen til De Grønnes ledende politiker Katrin Göring-Eckhardt omringet av en høyreekstrem mobb i delstaten Brandenburg.

Først etter at en politistyrke kom til, greide hun å komme seg vekk.

Statsminister og SPD-leder Olaz Scholz mener at angrepet på Matthias Ecke i Dresden er et tydelig tegn på økt politisk polarisering.

Den voksende høyreekstreme volden er en direkte trussel mot demokratiet, advarer han.

– Vi må stå sammen mot dette, slo Scholz fast i en tale lørdag.

Nå kommer det stadig flere advarsler om at fascister er på frammarsj. Ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) beskyldes for å nøre oppunder voldsbølgen.

Ny lov mot høyreekstreme nettverk

– AfD og andre ytre høyre-partier, ekstremister og populister maner til økt vold, sier innenriksminister Nancy Faeser.

Hun har lagt fram et lovforslag for å kunne bekjempe høyreekstreme grupper.

– Vi vil få høyreekstreme nettverk til å bryte sammen, stanse alle bidrag til dem, og frata dem våpnene deres, sier hun.

AfD er nå Tysklands nest største parti, ifølge partimålinger. Men samtidig har det vært en rekke store demonstrasjoner mot AfD og høyreekstreme i Tyskland denne våren.