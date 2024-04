En slik endring vil bety et historisk skifte i amerikansk narkotikapolitikk, og vil få ringvirkninger over hele landet, skriver byrået.

Forslaget fra DEA må behandles av Office of Management and Budget (OMB) i Det hvite hus, avdelingen som sørger for at føderale etater følger presidentens politikk og budsjett. Det omfatter en anerkjennelse av den medisinske bruken og at stoffet har mindre potensial for misbruk enn enkelte andre narkotiske stoffer.

En generell legalisering av bruk er det imidlertid ikke snakk om.

AP henviser til fem anonyme kilder som er kjent med saken. Cannabis er i dag i samme kategori som heroin og LSD i DEAs system. Endringen vil sette det i samme bås som enkelte anabole steroider og ketamin.

Hvis OMB gir grønt lys, skal forslaget sendes ut på høring, før en endelig beslutning tas.