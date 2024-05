Over 930 mennesker er såret i kampene som raser i el-Fasher, provinshovedstaden i Nord-Darfur.

– Det er tegn til at de voldelige kampene tiltar, konstaterer MSF.

– Vi oppfordrer innstendig de stridene partene til å gjøre mer for å beskytte sivilbefolkningen, lyder oppfordringen fra hjelpeorganisasjonen.

Striden i Sudan står mellom landets to mektigste menn, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo.

Dagalos RSF-milits har sitt utspring i Janjaweed-militsen som det daværende regimet brukte for å slå ned et opprør i Darfur på 2000-tallet.

Burhan ledet militærkuppet i 2019 og ga deretter Dagalo en ledende post i militærjuntaen. Da en sivil regjering etter planen skulle ha overtatt makten i landet to år senere, ledet de to et nytt militærkupp.

I april i fjor røk de to generalene uklar om hvem som skulle ha kommandoen over hæren og kastet landet ut i en borgerkrig som siden har krevd minst 14.000 liv og drevet over 8 millioner på flukt.

El-Fasher er regjeringsstyrkenes siste skanse i Darfur-regionen.