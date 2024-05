– Jeg mener det er langt kraftigere midlertidige tiltak, verbalt sett, en svært klar oppfordring til en stans, sier Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor etter fredagens kjennelse.

Sør-Afrika har gått til sak mot Israel med anklager om at landet begår folkemord mot palestinerne på Gazastripen. Landet har tre ganger bedt domstolen gi Israel ordre om å iverksette hastetiltak for å hindre det de mener er et pågående folkemord.

Fredag ga ICJ Israel ordre om å stanse angrepene på den palestinske byen Rafah sør på Gazastripen, der over 1 million palestinere inntil nylig befant seg.

Det er første gang ICJ ber Israel stanse krigføringen i et bestemt geografisk område.