Avtalen ble inngått i 2022 med en forventning om at de første utvisningsdømte utlendinger i Danmark kunne begynne sin soning i et fengsel nær byen Gjilan i begynnelsen av 2023. Men saken har trukket ut.

Likevel syntes alt å ligge til rette for et vedtak torsdag. Men medier i Kosovo melder at det største opposisjonspartiet nok en gang har stemt imot avtalen, som de har gjort det med andre internasjonale avtaler.

Opposisjonen krever nyvalg før slike avtaler kan bli aktuelle.