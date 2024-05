Trumps advokater kalte inn to vitner i saken, etter at aktoratet avsluttet sin vitneførsel mandag. Dommer Juan Merchan sa tirsdag at juryen kalles inn om en uke for å høre sluttprosedyren i saken, og at juryen deretter begynner arbeidet med å avgjøre skyldspørsmålet.

Trumps forsvarer forsøkte å få Merchan til å avvise saken før jurybehandlingen starter, og argumenterte med at et av hovedvitnene, Trumps tidligere advokat og fikser Michael Cohen, har en grundig dokumentert historie med å framsette løgner.

Slike forsøk lykkes imidlertid sjelden, og Merchan antydet mandag at han ville la juryen vurdere Cohens troverdighet på egen hånd.

Aktoratet mener på sin side at Cohens vitneforklaring underbygges av annet bevismateriale.