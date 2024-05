– Han er som et spøkelse, sier faren Rekawt Majid til avisa Aftonbladet.

Rawa Majid, den tidligere lederen av det kriminelle nettverket Foxtrot i Sverige, er internasjonalt etterlyst for etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging i tillegg til ulovlig våpenbesittelse.

Sverige har de siste årene vært rammet av en svært blodig gjengkrig som har krevd mange liv. Og sentralt i gjengkrigen står Foxtrot.

Majid, med kallenavnet «Den kurdiske reven», har vært på flukt i flere år. Svensk politi har kunnet følge ham gjennom hans aktivitet i sosiale medier. Men plutselig en dag sist høst forsvant han fra radaren. Det sammenfalt med meldinger om at han var blitt pågrepet og fengslet i Iran.

I et intervju med Aftonbladet bekrefter Majids far at sønnen ble pågrepet i fjor høst mens han forsøkte å ta seg inn i Iran uten pass. Han skal ha sittet fengslet fram til ganske nylig, men befinner seg nå i frihet i grenseområdene mot Afghanistan, ifølge faren, som bor i den kurdiske delen av Irak.

Rekawt Majid er selv dømt til betinget fengsel for hvitvasking av penger som knyttes til sønnens narkotikahandel. Det samme er moren.