Putin ble tatt imot av kinesiske tjenestemenn og en æresgarde da han forlot flyet på det som er hans første utenlandsreise etter at han ble gjenvalgt som president i mars.

Det to dager lange besøket skjer på invitasjon fra Xi og har til hensikt å bringe Russland og Kina nærmere hverandre. De to landene har i økende grad styrket det økonomiske og strategiske samarbeidet etter at Russland innledet invasjonskrigen i Ukraina.