– Hvis sionistregimet ønsker å fortsette ondskapen mot Iran, så kommer landet til å motta et svar som er minst ti ganger større enn det forrige angrepet vårt, står det i en uttalelse fra det iranske nasjonale sikkerhetsrådet, viderebrakt av den iranske nyhetsportalen Nur News.

Iran valgte den mildeste formen for straff mot Israel og gikk kun til angrep mot militære mål, står det videre i uttalelsen, som kom søndag, dagen etter at Iran gjennomførte et rakett- og droneangrep mot Israel.

Det iranske angrepet var svar på et israelsk luftangrep mot det iranske konsulatet i Syrias hovedstad Damaskus 1. april. Der ble to iranske generaler og flere andre drept.

Det var sent søndag kveld ennå uklart om og hvordan Israel i så fall kommer til å svare på lørdagens angrep.

Det iranske nasjonale sikkerhetsrådet ledes av landets president og består av flere statsråder og generaler.