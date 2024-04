Etterretningstjenestens melding er lagt ut på Telegram og siteres av den ukrainske avisen Kyiv Independent. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Kaliningrad er en russisk eksklave ved Østersjøen, og hvis meldingen stemmer, skal dette være det første ukrainske angrepet mot et russisk fartøy her.

I meldingen på Telegram sier den militære ukrainske etterretningstjenesten at brannen satte skipet ut av spill. Et videoklipp som er lagt ved, synes å vise at en brann bryter ut om bord.

Den ukrainske avisen skriver at en kilde i etterretningstjenesten bekrefter overfor dem at ukrainske aktører sto bak.