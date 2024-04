Utenriksminister Penny Wong sa tirsdag at en anerkjennelse av Palestina kan være det som trengs for å gjenstarte fredsprosessen i Midtøsten og undergrave ekstremistiske krefter.

Paletina er anerkjent av over hundre land, men de fleste vestlige land har sagt at de først vil vurdere å anerkjenne Palestina når det er enighet om blant annet Jerusalems status og endelige grenser.

Men med full krig i Gaza har flere land begynt å revurdere. Spania, Malta, Irland og Slovenia har varslet at de vil anerkjenne Palestina, og også Storbritannia har satt saken på bordet.

Wong sier at det har skapt mye frustrasjon at fredsprosessen har mislykkes, og at statsminister Benjamin Netanyahu nekter å vurdere en tostatsløsning.

– Så nå har det internasjonale samfunnet begynt å vurdere om en anerkjennelse av en palestinsk stat kan være måten å sette i gang momentum på mot en tostatsløsning, sier Wong.