Ifølge Gallant er Hamas' brigade i byen Khan Younis nå «oppløst».

Han sier Israel nå har oppnådd sitt mål i Khan Younis og at de israelske styrkene nå vil bevege seg mot Rafah helt sør på Gazastripen.

– Der vil vi eliminere terrorelementene som truer oss, sier han i en uttalelse torsdag kveld.

FN anslår nå at rundt 75 prosent av Gazastripens over 2,2 millioner innbyggere er drevet på flukt, over halvparten av dem til Rafah.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen er over 27.000 palestinere, de fleste kvinner og barn, drept på Gazastripens siden krigen startet 7. oktober.