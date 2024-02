Menneskerettsorganisasjonen har gransket fire av de israelske angrepene mot Rafah, der 95 palestinere, nesten halvparten av dem barn, ble drept.

I ett av angrepene, som fant sted natt til 12. desember, ble to bolighus lagt i grus. Ti barn og seks kvinner, den ene gravid i åttende måned, var blant de drepte. Minst 17 andre ble såret.

– De små kroppene til barna mine ble revet i stykker, forteller 30 år gamle Islam Harb til Amnesty.

Tvillingdøtre

Harb mistet tre av de fire barna sine i angrepet, tvillingdøtrene Jude og Maria og den seks måneder gamle sønnen Ammar.

– Bare fire år gamle Leen overlevde. Familien min brukte flere dager på å grave fram de døde fra ruinene, forteller han.

Hvorfor familiens hus ble angrepet, forstår han ikke. Verken han selv eller slektningene som hadde søkt tilflukt hjemme hos familien har ifølge Harb tilknytning til Hamas eller andre palestinske grupper.

Amnesty fant heller ikke beviser for dette, ei heller for at det var legitime militære mål i nærheten.

– Det tyder på at angrepet mot Harb-familiens hus var et direkte angrep på sivile, noe som må etterforskes som en krigsforbrytelse, heter det i rapporten.

– Familier utslettes

– Hele familier blir utslettet i israelske angrep selv etter at de har søkt tilflukt i områder som skulle være trygge og uten forvarsel fra israelske myndigheter, konstaterer Erika Guevara-Rosas i Amnesty.

– Disse angrepene illustrerer et mønster der israelske styrker bryter folkeretten, og de motbeviser påstander fra israelske myndigheter om at de gjør alt for å minimere skade på sivile, sier hun.

Israel benekter at de bryter folkeretten, og sier at de kjemper i Gaza for å knuse Hamas og sikre løslatelsen av gisler etter den palestinske militante gruppens angrep på Israel 7. oktober i fjor.

To dager etter angrepet på Harb-familiens hus, ble det tre etasjer store huset til den pensjonerte direktøren for Abu Yousef al-Najjar-sykehuset bombet.

69 år gamle Abdallah Shehada ble drept i angrepet, sammen med minst 29 andre, blant dem elleve barn og elleve kvinner.

Den 86 år gamle flyktningen Hamdi Au Daff var det eldste offeret, tre måneder gamle Ayla var den yngste som ble drept.

Amnesty har ikke funnet indikasjoner på at det fantes militære mål i området har etterlyst en forklaring fra Israel. Det har de ikke fått.

Ikke militære mål

Natt til 19. desember ble Om ar Zu’rubs hus i Rafah bombet. 22 sivile, blant dem elleve barn og fire kvinner ble drept. 75-åringen var selv det eldste offeret, tre uker gamle Al-Amira Aisha var det yngste.

Flere nabobygninger fikk også store skader i angrepet, det ene var eid av journalisten Adel Zu’rub som ble drept. Han hadde åpnet døren for over 70 flyktninger fra Gaza by, alle fra den samme familien. Ni av dem ble drept.

Amnesty konkluderer med at ingen av dem som befant seg i husene hadde tilknytning til militante grupper, og gjennom sine undersøkelser fant de heller ingen militære mål i nærheten.

Presisjonsbomber

Om kvelden 9. januar ble Nofal-familiens fem etasjer høye hus i Rafah bombet. Huset lå i Tal al-Sultan-området, dit Israel gjentatte ganger hadde bedt internt fordrevne om å søke tilflukt.

18 sivile ble drept i angrepet, blant dem ti barn og fire kvinner. Amnestys etterforskere har fastslått at huset ble truffet av en presisjonsbombe av typen GBU-39, produsert av amerikanske Boeing.

Heller ikke i denne bygningen fant Amnesty noen med tilknytning til militante palestinske grupper, og Israel har ikke gitt noen begrunnelse for angrepet.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har på sin dokumentert at over 70.000 boliger i Gaza er helt ødelagt i angrepene, og at 290.000 boliger er delvis ødelagt. 392 skoler er også ødelagt, og det samme er elleve bakerier, flere sykehus, tre kirker, minst 183 moskeer, samt store deler av vann- og elektrisitetsnettet.

Krigsforbrytelser

Amnesty mener de fire angrepene de har gransket i Rafah, samt en rekke tilsvarende angrep mot sivile hus på Gazastripen, framstår som klare brudd på krigens folkerett.

– Fire måneder etter at Israel innledet sin offensiv, er over 28.000 palestinere drept og over 60.000 såret i en humanitær katastrofe uten sidestykke, sier Erika Guevara-Rosas.

– I lys av det forferdelige omfanget av død og ødeleggelse, har alle stater en klar forpliktelse til å handle for å forhindre folkemord, slår hun fast.

– Sentrale land har unnlatt å komme med en klar oppfordring til våpenhvile og fortsatt å gi næring til krigsforbrytelser ved å forsyne Israel med våpen, konstaterer Guevara-Rosas.