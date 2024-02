De som ikke vil donere organer etter sin død, må aktivt velge det bort etter at de blir myndige, ifølge forslaget.

I dag står over 400 dansker på ventelisten for å få et nytt organ, påpeker Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Målet med det nye forslaget er ganske enkelt, påpeker hun.

– Dessverre hadde vi i fjor nesten 30 dødsfall blant personer på listen, og de dødsfallene vil vi gjerne unngå gjennom å få flere til å bli organdonorer, sier den sosialdemokratiske statsministeren til Danmarks Radio lørdag.