Dokumentet er et brev fra FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths til Sikkerhetsrådet, og både AFP og Reuters har fått tilgang til det.

I brevet advares det om at «nesten 5 millioner mennesker kan bli rammet av alvorlig matmangel i noen deler av landet de kommende månedene». Griffiths understreker i brevet at det er 18 millioner sudanere som allerede lider av matmangel, og at det aldri før har vært slik sult under innhøstingen.

Ifølge Griffiths skyldes matmangelen borgerkrigens store påvirkning på produksjonen i landbruket, skader på infrastruktur og økonomien, forstyrrelser i handelskjedene, store prisøkninger, forhindringer for den humanitære tilgangen og det enorme antallet som blir fordrevet.

Nesten 730.000 barn kan bli rammet av akutt underernæring, ifølge Griffiths.

Det brøt ut krig i Sudan 15. april i fjor mellom den sudanske regjeringshæren og den paramilitære gruppa Rapid Support Forces (RSF). Ifølge FN trenger rundt 25 millioner mennesker, halvparten av landets befolkning, nødhjelp, mens rundt 8 millioner har måttet flykte fra hjemmene sine.