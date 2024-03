– Folk som ødela stemmesedlene sine – denne type folk må tas hånd om, sier Putin etter at han holdt sin seierstale.

Russisk opposisjon hadde oppfordret folk til å møte fram ved valglokalene midt på dagen søndag for å protestere, men Putin sier at denne protesthandlingen hadde «ingen effekt».

Allerede på første dag av valget valgte flere russere å protestere håndfast – en person kastet en brannbombe, en såkalt molotovcocktail, mot et valglokale i St. Petersburg. I Moskva helte en kvinne flytende væske i en valgurne i et valglokale, og i andre regioner har folk helt fargestoff i valgurnene, mens en kvinne satte en valgurne i brann. En annen person tente fyrverkeri inne i et valglokale.